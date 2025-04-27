Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak" konferansında Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Daire Başkanı Bekir Şirin, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve fikir dünyasını anlattı.Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, düşünce dünyası ve eserlerinin daha yakından tanınması amacıyla "Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak" konulu konferans düzenlendi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Konferansa AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Sinan Özhüsrev, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Fatih Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programın açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, "Böylesine önemli bir değeri anmak ve anlamak genç kuşaklara doğru bir miras bırakmak açısından büyük bir sorumluluktur. Mehmet Akif’i yalnızca şair olarak değil, fikir ve dava adamı olarak da değerlendirmeliyiz" dedi.AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı boyunca milletinin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ifade ederek, "Mehmet Akif, vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sesidir. Onun hayatını, eserlerini ve düşüncelerini doğru anlamak, Türkiye’nin geleceği için de büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.Konferansta konuşmacı olarak yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Daire Başkanı Bekir Şirin ise Mehmet Akif Ersoy’un yalnızca edebi bir şahsiyet değil, aynı zamanda aksiyon ve fikir adamı olduğunu vurguladı. Şirin, "Mehmet Akif Ersoy, bu milletin ruhunu, bağımsızlık mücadelesini ve değerlerini en güçlü şekilde yansıtan isimlerden biridir. Onu anlamak, geçmişi bilmek ve geleceğe yön vermektir" diye konuştu.Konuşması sırasında Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale" ve "Bülbül" şiirlerini seslendiren Şirin, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Bazı katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Etkinliğin sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit tarafından Bekir Şirin’e bir tablo hediye edilirken, ‘İz Bırakanlar’ projesi kapsamında hazırlanan teşekkür plâketi ise Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın tarafından Şirin’e takdim edildi.