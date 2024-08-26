Bir yayın organında Malatya Yeşilyurt Belediyesi hakkında ortaya atılan iddialar karşısında yapılan açıklamada bahse konu haberin kirli bir algı operasyonun parçası olduğu ifade edildi.Ulusal bir gazetede Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’i ve Yeşilyurt Belediyesini hedef alarak yayınlanan “Milyonluk Reklam Malzemesi İşini Belediyenin Şirketine Verdi” başlıklı haber karşısında bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediyesi, "Yeşilyurt Belediyesinin kurumsal kimliğinin yanı sıra ‘şeffaf ve hesap verebilirlik’ anlayışı üzerine kurulan yönetim anlayışımızı zedelemeyi amaçlayan kirli bir algı operasyonun parçasıdır" ifadelerine yer verdi.Açıklamada Yeşilyurt Belediye Meclisinin aylık toplantılarıyla Yeşilyurt Belediyesi uhdesindeki tüm ihale toplantılarının ‘Şeffaf ve Erişilebilir Belediyecilik’ anlayışının bir gereği olarak belediyenin sosyal medya platformlarından canlı yayınlandığı belirtilerek, "Çözüm Odaklı’ hizmet anlayışımızı toplumun tüm kesimlerine daha hızlı bir şekilde ulaştırmak ve belediye hizmetlerimizi kaliteli ve modern bir ortamda sunmak amacıyla hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasındaki tanıtım materyalleri, iş ve işlemlerde kullanılacak matbaa malzemelerinin alımı için Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün gözetiminde gerçekleştirilen ihale toplantımız üzerinden kirli bir algı oluşturulmak istenmesi bizleri derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.Açıklamada şu görüşlere yer verildi:"Doğruluk payı olmayan, tek amacı kamuoyunu yanıltmak olan haber metninde yer verilen ‘ihaleye tek firmanın katıldığı’ bilgisi gerçeği yansıtmazken ihaleye üç firmanın katıldığını özellikle belirtmek isteriz. İhaleye katılan firmalar arasında yer alan Yeşilyurt İŞGEM Teknoloji İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri firması en uygun teklifi vererek ihaleyi kazanmıştır. Belediye mevzuatlarına uygun bir şekilde, ihale toplantılarına ilişkin iş ve işlemlerin tüm gerekliliklerinin yerine getirildiği, herkese açık bir ortamda gerçekleşen ihale toplantısını ‘şüphe ve kuşku’ uyandıracak şekilde haberleştirmek akla ve mantığa sığmamaktadır. Hiçbir temel dayanağı olmadan yalan, yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde kaleme alınan bu tarz haberlere kıymetli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Belediyemizin ilgili birim müdürlüğünden hiçbir bilgi alınmadan kulaktan dolma bilgilerle servis edilen bu tarz haberlere karşı hukuki yönden de mücadele edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız. Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyesi Yönetiminin millete hizmet ederken ‘gizli ajandası’ asla olmamıştır ve olmayacaktır. İlçemizin hem bugününü hem de yarınlarını ilgilendiren tüm yatırımlar, projeler, ihaleler ve belediye hizmet binamızda sunduğumuz hizmetlerin tamamı hemşehrilerimize şeffaf bir şekilde sunulmaktadır. Belediyemizin görev ve yetki alanındaki hizmetlerini kapsayan faaliyetlerine ilişkin tüm bilgiler ilgili birim müdürlüklerimizden açık ve şeffaf bir şekilde alınabilmektedir. Yeşilyurt İlçesinin değerlerine ve kimliğine yakışan hizmetler sunmayı kendisine şiar edinen Yeşilyurt Belediyesindeki tüm iş ve işlemler toplumun tüm kesimlerine açık olup, hemşehlerimizle aramızda kurduğumuz güçlü iletişim kanallarımızı her daim açık tutacağımızı özellikle vurgulamak isteriz."