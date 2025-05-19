Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl ilk kez düzenlenen Yeşilyurt Gençlik ve Spor Festivali ile büyük bir coşku içerisinde kutladı. Yeşilyurt Belediyesi’nin ev sahipliğinde Malatya Park AVM açık otoparkında gerçekleşen organizasyon, binlerce vatandaşı bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu.Festival kapsamında DJ performansları, mehteran gösterileri, el sanatları sergisi, sportif etkinlikler ve ödüllü yarışmalarla katılımcılara eğlenceli saatler yaşatıldı. Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun katılım gösterdiği festival, 7’den 70’e herkesi kucaklayan etkinliklerle dikkat çekti.Özellikle çocuklar ve gençlerin ilgi gösterdiği ‘Spor İstasyonları’ alanlarında katılımcılar hem eğlendi hem de hünerlerini sergiledi. Festival kapsamında düzenlenen çekilişlerde ise bisiklet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, eşofman takımı ve çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.Günün sonunda sahne alan Malatya İnönü Üniversitesi Gençlik Orkestrası, 90’lı yılların sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla festivale damgasını vurdu. Koro Şefi Doç. Dr. Hayri Akbudak yönetimindeki orkestra, nostaljik eserlerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik ederek festivalin keyfini doyasıya çıkardı.6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Yeşilyurt’u yalnızca fiziki yatırımlarla değil, moral ve motivasyon artırıcı sosyal projelerle de ayağa kaldırmayı amaçlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla düzenlenen festival, hem içerik hem katılım açısından tam not aldı.Festivalin ardından sahne alan sanatçılara Yeşilyurt Belediyesi tarafından teşekkür plaketi ve Yeşilyurt Belediyespor forması hediye edildi.Vatandaşlar, 19 Mayıs’ın ruhuna yakışır şekilde düzenlenen bu özel organizasyon için Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.