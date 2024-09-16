‘Dijital Belediyecilik’ alanında örnek alınacak çalışmaların altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşların belediye gelmeden proje kontrol, yapı ve inşaat ruhsatı ile inşaat işlemlerini hızlı, kolay ve rahat bir şekilde yapmalarına imkân sunacak dijital ortamdaki E-Ruhsat’ta elektronik imza uygulamasını başlatan ilk belediye oldu.Yeşilyurt Belediyesinde uzun zaman alan tüm evrak işleri artık tek bir elektronik imzayla çözüme kavuşuyor. Yeşilyurt Belediyesinde inşaat ruhsatı almak isteyen vatandaşlar, projelerin kontrol ve onay süreçlerini Elektronik E-İmzalı E-Ruhsat uygulamasıyla daha hızlı yapıyor.Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde iş ve işlemlerde bulunmak isteyen vatandaşlar, mimarlar ve mühendisler artık Yeşilyurt Belediyesine gelmeden hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde www.yesilyurt.bel.tr adresinden TC. Kimlik No ve kendi kişisel bilgileri ile giriş yaparak, 7/24 istedikleri yerden başvurularını yapabiliyorlar.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatının ardından işlemlerin hızlanmasını sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerçekleşen uygulamalara yeni donanımlar eklenirken, internet ortamındaki uygulamalar vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. İnşaat işlemlerindeki çap, ön onay, ruhsat başvuru, kontrol ve takip işleri online sistem üzerinden gerçekleştirilmesi bir çok kolaylık sağlıyor.İnşaata başlanabilmesi için gerekli olan ruhsat için toplamda 17 fiziki ıslak imza gerekirken, E-Ruhsat uygulamasıyla birlikte o imza sahiplerinin belediyeye gelmeden bulundukları ortamda imzalarını atıp, ruhsatın oluşması sağlanıyor. İmza ve arşiv güvenliği sorunu bu şekilde ortadan kalkarken, evrak bulma ve evrak güncelleme konusun da zaman ve kırtasiye tasarrufu sağlanmış oluyor.Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne inşaat ve yapı ruhsatları başta olmak üzere diğer iş ve işlemler için başvuru yapan vatandaşlar, mimarlar, inşaat mühendisleri, proje sorumluları, müteahhit firmalar ve yapı denetim şirketleri, inşaat ruhsat başvuru evrakları ve projelerini dijital ortamda Yeşilyurt Belediyesine gönderme kolaylığına ulaşıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde alanında uzman isimler tarafından tüm kontroller dijital ortamda yapılırken, eksiklikler veya düzeltmelerde başvuru yapan kişi ve kurumlara anlık SMS ve e-posta aracılığıyla bildiriliyor.Yeşilyurt Belediyesine imar, ruhsat ve inşaat işleriyle ilgili başvuru yapan kişi ve kurumlar tarafından yapılan düzeltmeler veya giderilen eksiklikler yine dijital ortamda Yeşilyurt Belediyesine gönderilip, ilgili evrak üzerinde gerekli düzeltmeler yapılabiliyor. Vatandaşlar, bu uygulama neticesinde inşaat ruhsatı düzenlenene kadar tüm süreçleri belediyeye gitmeden dijital ortamda yapma imkanına kavuşmuş olurken, iş ve işlemlerin tamamlanma süreci de kısalmış oluyor. Tüm ruhsat süreci paydaşların çalışma alanından kalkmadan ruhsat süreci tamamlanan kadar devam ettirilebiliyor.Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sayfasından bir tuşla Yeşilyurt Belediyesindeki iş ve işlemlerini rahat, kolay ve hızlı bir şekilde yapan vatandaşlar, inşaat ruhsat başvurularını, kontrollerini (ruhsat ile ilgili tüm işlemleri) günün her saatinde elektronik ortamda yaparken, onay süreçlerinde ise e-imza uygulamasında da yararlanabiliyor. E-Ruhsat uygulamasında aktif hale getirilen e-imza ile ruhsat tanzim eden ilk belediye olan Yeşilyurt Belediyesinin dijital belediyecilik alanındaki bu yeni uygulamaları vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.Yeşilyurt Belediyesinde ki iş yoğunluğunun azalmasına, vatandaşların evlerinden ya da işyerlerinden dijital ortamda yaptıkları başvurular ve işlemler neticesinde; fiziki başvurularda yaşanan ulaşım sürecinin ortadan kalkmasıyla ulaşım maliyeti ve zaman kaybı minimuma indirerek, proje düzeltmelerinin tekrar tekrar çıktı alınmasıyla oluşan kâğıt israfının önüne geçilirken, zaman ve ücret israfının önüne geçilmiş oluyor.Elektronik İmzayla E-Ruhsat üzerinden yapılan bu uygulamayla birlikte imar ruhsat süreçlerinin şeffaflaşması, hızlanması ve müelliflerin yaptıkları ulaşım masraflarının minimuma inmesi sağlanırken, hem kurum çalışanları hem de müelliflerin zamanlarında tasarruf sağlanmış oldu.