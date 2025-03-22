Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçenin tarımsal potansiyelini artırmak ve üretim alanlarını genişletmek amacıyla, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip çiftçilere 44 bin adet meyve fidanı desteği sağlayacak.Yeşilyurt’u tarım kenti haline getirmek için kararlı adımlar atan Yeşilyurt Belediyesi, çiftçilere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında bulunan verimli ve bereketli topraklardan daha fazla ürün elde edilebilmesi için yeni projelere odaklanarak çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, ÇKS belgesine sahip üreticilere 44 bin adet meyve fidanı desteği sağlanacak. Fidan dağıtım etkinliği, 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 13.00’te eski Meteoroloji Binası yanında bulunan Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü alanında gerçekleştirilecek.Fidan dağıtımına tüm çiftçileri davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "İlçemizin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek, çiftçilerimizi desteklemek ve bereketli topraklarımızdan daha fazla ürün elde edebilmek amacıyla 44 bin adet meyve fidanını çiftçilerimizle buluşturacağız. Belediye olarak üreticilerimizi desteklemek adına üzerimize düşen sorumlulukları bu ve benzeri faaliyetlerle yerine getirmeye devam ediyoruz. Toprakla buluşacak bu fidanlarla birlikte, Yeşilyurt’ta meyvecilikten elde edilen ürün miktarı da artacaktır. ÇKS belgesine sahip tüm çiftçi ve üreticilerimizi, Pazartesi günü düzenleyeceğimiz fidan dağıtım etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.