Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki kasap, şarküteri, fırın, kuruyemiş, şekerleme satan işletmeler, pastane ve tatlıcılara yönelik denetimlerini artırdı.Yeşilyurt Belediyesi, halkın sağlığı ve tüketici haklarını korumak için marketler başta olmak üzere bayram şekeri, çikolata ve şekerleme satan işletmeler ile temel gıda ürünleri satan birçok işyerinde denetimlerde bulundu.Vatandaşların bayram öncesi yoğunlukla alışveriş yaptığı işletmeleri inceleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin etiket ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Denetimde işletmelerdeki üretim alanlarını ve hijyen şartlarını kontrol edilirken paketli gıdaların son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.Şeker, lokum ve baklava, börek imalatı ve satış yapan firmaların imalat bölümlerini tek tek gezen ekipler, kullanılan maddelerin son kullanma tarihlerine, ortamın hijyen kurallarına uygunluğuna, çalışanların iş kıyafetlerine ve hijyen belgelerine tek tek baktı.Ramazan Bayramı’nda vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için denetimleri artırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürü Mehmet Bayer, "Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için 7/24 denetimlerimize devam ediyoruz. Ramazan Bayramına az bir zaman kala ilçemizin farklı bölgelerinde gıda ürünleri satan kasap, fırın ve tatlı ürünleri satan iş yerlerinde denetimlerimizi artırdık. Amacımız vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda üretilen ve hazırlanan ürünlere ulaşmasını sağlamaktır.Gerekli üretim kurallarına uyan ve hijyene önem veren işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın bayramı bayram tadında yaşamaları için görev ve yetki alanımızdaki çalışmaları 7/24 yerine getirmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz" diye konuştu.