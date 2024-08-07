Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit başkanlığında ağustos ayı toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündeme alınan komisyon raporları ile teklifleri tek tek görüşerek karara bağladı.Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 3 Temmuz tarihli Meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilen ve mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Gedik Mahallesi’ndeki Gedik Gençlik Merkezi’nin tahsis süresinin 1 yıl uzatılmasına ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’in Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalamak için yetkili kılınmasına dair gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.Bostanbaşı Mahallesi’nde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi’ne ait olan 3 bin 577 metrekarelik alanın Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Hukuk İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan Birim Çalışma Yönetmelikleri Raporu’nu görüşerek onayladı.Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler onaylanırken, bazı maddeler ise İmar Komisyonu’na havale edildi. Gündemindeki tüm maddeleri tek tek görüşerek karar altına alan Yeşilyurt Belediye Meclisi, eylül ayı toplantısını 4 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.CHP’li üye Kuşçu’dan Başkan Geçit’e teşekkürToplantı sonunda söz alan CHP Yeşilyurt Belediye Meclisi Üyesi Hurşit Kuşçu, konteyner kentlerde düzenlenen ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinlikleri, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasında hasadı yapılan 35 ton arpanın depremzede çiftçilere ‘100 Hibe’ kapsamında ücretsiz verilmesi, Yeşiltepe bölgesinde ‘Hurdacılar Alanı’ olarak bilinen, atılan yanıcı ve yakıcı maddelerden dolayı insan ve çevre sağlığını tehdit eden bölgenin temizlenmesi ve düzenlenmesine yönelik başlatılan çalışmaların yanı sıra muharrem ayında cemevlerine yönelik gerçekleşen temizlik hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit’e teşekkür etti.“Uluslararası çapta ödül alacak bir proje hazırlıyoruz”Yeşilyurt’ta deprem yaralarını sarmak adına her alanda aktif, her alanda dinamik bir çalışma anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Başkan Geçit, Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgelerine yönelik gerçekleşen projelere ilişkin olarak detaylı bilgiler paylaştı. Yeşilyurt’un tarihi geçmişi, kültürel hayatı ve gastronomisini kapsayan marka değerini koruyacak projeler üzerinde yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerinden bahseden Başkan Geçit, “İlçemizin tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’nın tarihinin, geleneksel hayatının ve kültürünün korunması bizim için önemli. Bu bölgenin kimliğinin muhafaza edilmesi, doğal ve tarihi zenginliklerinin korunması için de ciddi bir çalışma yürütüyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce burayla ilgili bir taslak çalışması yaptık, görüşmelerde bulunduk, işimizi ciddiyetle yapıyoruz. Ankara’daki görüşmelerimizde Çırmıhtı’nın kültürel yapısının korunmasına yönelik projeleri ön planda tutuyoruz. Çırmıhtı ve Gündüzbey’deki çalışmaların Balkanlar’daki kadim bölgelerle aynı düzeyde bir değerde olmasını istiyoruz. Burada bir marka değer var, bunu hep birlikte korumalı ve güçlendirmeliyiz. Bizler en iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Çırmıhtı ve Gündüzbey için üzerinde çalıştığımız projenin uluslararası çapta ödül alacak bir seviyede olması için gerekli girişimlerde bulunduğumuzu, bu noktada yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzun bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum” diye konuştu.Başkan Geçit, CHP’li Meclis üyelerinin tüm sorularına detaylı yanıtlar verdi.