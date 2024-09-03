Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçen projeler, hizmetler ve yatırımları hem daha geniş kesimlere ulaştırmak hem de vatandaşları bilgilendirmek amacıyla ‘E-Bülten’ hizmetini başlattı.Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sayfası ile sosyal medya platformlarından yayınlanan ‘E-Bülten’ sayesinde, Yeşilyurt Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler ve hayata geçirdiği projeler kolaylıkla takip edebilecek.‘Çözüm Odaklı, Şeffaf ve Hesap Verebilirlik’ anlayışını ön plana alarak Yeşilyurt İlçesinin dört bir tarafına kaliteli, nitelikli ve modern yatırımlar taşımayı ilke haline getiren Prof. Dr. İlhan Geçit Başkanlığındaki Yeşilyurt Belediye Yönetimi, ilçe genelindeki tüm hizmetler hakkında vatandaşları hızlı ve pratik bir şekilde bilgilendirmek amacıyla dijital ‘E-Bülten’ yayınını başlattı.Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelindeki hizmetleri ile gelecekle ilgili tüm hedeflerinin doğru ve akıcı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasına önem verip bu konudaki hassasiyeti sürekli dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatının ardından Yeşilyurt Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘E-Bülten’ 1.Sayısı, Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sayfası olan yesilyurtbel.tr’deki ‘Aylık Bülten’ bölümünde yayınlanırken, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal medya platformlarından da paylaşıldı.Aylık yayımlanacak olan bültende, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in bir aylık sürede gerçekleştirdiği toplantılar, mahalle ziyaretleri ve incelemelerinin yanı sıra ilçe genelinde gerçekleşen alt ve üst yapı yatırımları, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalara ilişkin ilişkin haber ve görseller yer alacak. Vatandaşlar, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarından dijital ‘E-Bülten’ yayınını takip ederek Yeşilyurt Belediyesinin tüm hizmetlerine artık bir tuşla daha kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecek.Yeşilyurt Belediyesi aylık ‘E-Bülten’, her ayın ilk haftasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in sosyal medya hesapları ile Yeşilyurt Belediyesinin hem resmi internet sayfasında hem de sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Vatandaşlara da sms yoluyla bilgilendirme yapılacak.