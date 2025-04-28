Yer bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl, 250 yıllık periyodun dolduğunu ve İstanbul’da bir depremin beklendiğini belirterek, ’’Parçalı kırılırsa 7 büyüklüğünü görmeyiz, ama tek kırılırsa ki tek kırılma ihtimali yüksek. Mesela Elbistan’da 400 kilometre kırıldı. Dolayısıyla 85 veya 100 kilometre kırılırsa 7’nin üzerinde olur, ama parça parça kırılırsa, daha az olacak, ümit ederiz ki parça parça olacak’’ dedi.Yer bilimci Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ’da yayın yapan Kanal Fırat televizyonunda İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da 23 Nisanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin orta Marmara dedikleri yerde meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Bingöl, ‘’Bu bölge baktığımız zaman, 1999 depreminin olduğu, Körfez depreminin olduğu yere kadar yaklaşık 110 kilometrelik bir fay var. Aslında Marmara’nın içerisinde bir Adalar’ın kuzeyinden geçen bir de Adalar’ın güneyinden geçen bir fay var. Bu adaların kuzeyinden geçen bir fayda oldu. Burada kırılmamış 100 kilometrenin üzerinde bir kısım var. 23 Nisanda olan deprem 15 kilometrenin kırılmasını sağladı. Orada bir enerji boşalımı meydana geldi. 6.2 orta büyüklükte bir deprem. Büyük depremler, 7 ve üzeri depremlerdir. Peki Marmara denizinde büyük deprem yaşanmış mı, daha önce 1766 yılında daha önceleri var, 1500’lerde var ama 1766’da 7’nin üzerinde bir deprem meydana gelmiş. Yaklaşık 260 yıl önce olmuş. Kuzey Anadolu fay hattına bakacak olursak, yılda ortalama 2 santim hareket ediyor. Yılda 2 santim hareket eden fayın büyük bir deprem oluşturması da daha önceki deprem istatistiklerine baktığımızda ortalama 250 yıl. Bu bölge 250 yılı doldurdu, 6.2 de meydana geldi’’ diye konuştu.’’Orta Marmara’nın altı kırılmaya müsait’’Orta Marmara’nın altının, denizin tabanındaki bölgenin biraz daha kırılmaya müsait bir bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Bingöl, ’’Ama doğuya doğru olan kısım yaklaşık 85 kilometrelik kısım daha kırılmaya müsait değil. Kırılmayan kısım da orası. Orada bir deprem bekleniyor, daha önce olmuş. Ancak bu 6.2’lik deprem oradaki depremi azalttı mı veya olmasını tamamen bitirdi mi yoksa deprem olacak mı? Orası kırılacak, ancak bu kırılma tek seferde mi olacak yoksa bugünkü gibi işte 15 kilometre 20 kilometre kırılma olarak mı gidecek. Maraş depreminden örnek vereceğim, 6 Şubat 2023’te önce 7.7 meydana geldi, 04.16’da. öğlenden sonra, 9 saat sonra ikinci deprem oldu 7.6. Elbistan’da deprem bekleniyordu ama daha sonra olacak diye bekleniyordu, o deprem oraya enerjiyi yükledi ve onu hareket ettirdi. Bu enerji birikimi acaba doğunun kırılmasını biraz daha öne çekti mi? Ya orta büyüklükteki depremlerle orası parçalanacak ve böylece 7’nin üzerinde bir deprem olmayacak ya da tek deprem olacak o da bir seferde olacak’’ şeklinde konuştu.’’Orada deprem olacak, ama ne zaman olacak o konuda bir şey diyemiyoruz’’Şener Üşümezsoy’un hiç olmayacağını ifade ettiğini fakat o bölgede deprem olacağını bildiklerini kaydeden Prof. Dr. Bingöl, ‘’Olacak, ne zaman olacak o konuda bir şey demiyoruz. Yani olma ihtimali yüksek, yüzde 47-50 olabilir ama olacak. Parçalı kırılırsa 7 büyüklüğünü görmeyiz, ama tek kırılırsa ki tek kırılma ihtimali yüksek o zaman, mesela Elbistan’daki kırılmada 400 kilometre kırıldı. Dolayısıyla 85 veya 100 kilometre kırılırsa 7’nin üzerinde olur. Ama parça parça kırılırsa, daha az olacak, ümit ederiz ki parça parça olacak’’ ifadelerini kullandı.