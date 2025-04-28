Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.Kaza, sabah Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 23 AAN 696 plakalı minibüs, K.M. idaresindeki 23 FV 062 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 23 AEL 804 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Altun M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.