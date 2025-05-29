Erzurum’a yeni yapılacak olan Stadyum, Spor Salonu ve Yüzme Havuzu alanında sondaj çalışmaları başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yeni Statyum, Spor Salonu ve Yüzme Havuzu kampüs alanında sondaj çalışmaları başladı. ETÜ Yolundaki alanda yapılan sondaj çalışmalarını yakından takip eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İnşallah Erzurumluların gurur duyacakları bir spor kampüsünü ilimize kazandıracağız. Bunun için yoğun çalışıyoruz" dedi.