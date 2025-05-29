Van’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "22. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği", Akdamar Adası’nın gezilmesi ile sona erdi.Van’da 19 Mayıs’ta başlayan şenlikte, tiyatro oyunlarının yanı sıra uçurtma şenliği, resim, müzik, dans ve kukla oynatma atölyeleri yer aldı. Van’ın yanı sıra farklı illerden gelen oyuncular, 11 gün boyunca çocuklar ve gençler için birbirinden farklı oyunlar sahneledi. Şenliğin son gününde ise Akdamar Adası’nı ziyaret eden gençler ve çocuklar, keyifli vakit geçirdi.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, "Şenliğin son gününü Akdamar Adası’nda geçirdik. Dolu dolu günler geçirdik. Seyirci sayımız tahmin ettiğimizden daha yüksek oldu. Bu anlamda çok mutluyuz. Görkemli kapanış yaptık. Bugün de yüzlerce çocuğumuz geldi. Çok mutluyuz. Gelecek yıl 23’üncüsünü düzenleyeceğimiz şenliği daha iyi yere taşımayı planlıyoruz" dedi.Şenlikte 48 tiyatro oyununun sahnelendiğini ifade eden Erkmen, profesyonel anlamda kendilerinden destek alıp oyunlarını hazırlayan çocukların da sahne aldığını söyledi.Şenliğin son gününde Akdamar Adası’nı ziyaret etmenin keyfini yaşadıklarını belirten çocuklar ise tiyatroda yer aldıkları için mutlu olduklarını söylediler.