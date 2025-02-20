Ünlü yazar ve uzman aile danışmanı Saliha Erdim, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen söyleşide kadınlarla buluştu.Ahlat Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Kubbet’ül İslam Ahlat Buluşmaları’ etkinlikleri kapsamında Ahlat Belediyesi’nin davetiyle ilçeye gelen ünlü yazar ve uzman aile danışmanı Saliha Erdim "Çocuklarımızı Ne Kadar Tanıyoruz" konulu güzel bir söyleşi gerçekleştirdi.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kuran’ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti. Daha sonra Ankara’daki ziyaretleri kapsamında şehir dışında olan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez’in mesajı okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, katılımlarından dolayı yazar ve uzman aile danışmanı Saliha Erdim’e teşekkür ederek programın verimli geçmesi temennisinde bulundu.Ardından sahne alan ünlü yazar ve uzman aile danışmanı Saliha Erdim, "Çocuklarımızı Ne Kadar Tanıyoruz" konulu söyleşi yaptı. Etkinlik sonunda Ahlat Belediye Başkan Vekili Fahri Gürbüz tarafından Saliha Erdim’e Ahlat bastonu hediye edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. Yazar ve uzman aile danışmanı Saliha Erdim, program sonunda okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladı.