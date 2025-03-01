Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki işletmeleri denetlemeye devam ediyor. Yangın, hijyen ve gıda ürünlerine yönelik yapılan sıkı denetimlerle vatandaşların can güvenliği sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı üzerine her yıl rutin olarak gerçekleştirilen ancak Ocak ayında Bolu Kartalkaya’daki yaşanan yangın faciası nedeniyle sıkılaştırılan denetimler geniş kapsamlı olarak devam ediyor.İtfaiye, Zabıta ve Ruhsat Birimlerine bağlı ekiplerce şehir genelinde yürütülen denetim çalışmalarıyla, işletmelerdeki tespiti gerçekleştirilerek tutanak altına alınan eksiklik ve sorunların giderilmesi için mekân sahiplerine gerekli süreler tanınıyor.