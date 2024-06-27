Elazığ’ın Baskil ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınların ardından Belediye Başkanı Tuncer Turus, acil yardım çağrısında bulundu.Elazığ’ın Baskil ilçesinde ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangının söndürülmesi için bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışma devam ederken Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, ne yazık ki ilçemizde an itibariyle çok büyük bir yangın meydana gelmektedir. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılmaktadır. Siz değerli Baskilli hemşehrilerimize acil yardım çağrısında bulunuyorum. Duyarlı herkesi Baskil Yatılı Bölge okulu yanına bekliyorum’’ dedi.