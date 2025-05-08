Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçeye bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Av. İbrahim Küçükoğlu ve Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Adem Paşalıoğlu ile birlikte kıymetli muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinleyerek, devam eden ve gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Halkımıza en iyi hizmetleri sunabilmek adına beraberce mesai yürüttüğümüz tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’da muhtarlarla yaptıkları istişarenin önemini dile getirerek, "Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar ile birlikte, Yakutiye ilçemizde görev yapan kıymetli muhtarlarımızla bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. İlçemizin mahallelerinde yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar ve öncelikler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tarihi ile kaim Yakutiye’mizin daha yaşanabilir, daha güçlü olması için fikir alışverişinde bulunduğumuz bu buluşmaya katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.