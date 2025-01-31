Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Ardahan’da, yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı.Ardahan’ın Göle ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için farklı noktalara yem bırakıldı.Ekipler yaban hayatı desteklemek amacıyla, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri ile birlikte Göle Çakırüzüm köyü ormanlarında kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yönelik çalışma yaptı.