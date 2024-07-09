Hakkari’ye gelen yabancı ve yerli turistler Cennet-Cehennem vadisi ve birçok bölgeyi ziyaret etti.Almanya ve İzmir’de gelen 11 kişilik turist grubu doğasever, Metin Keskin rehberliğinde Hakkari’nin Ağaçdibi köyü şelalesi, Mergabüten yaylası, Otluca, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası ve Cennet Cehennem Vadisini dolaştılar. Cennet ve Cehennem vadisindeki yayla sakinleriyle de bir araya gelen 11 kişilik turist kafilesi burada halaylar çekip doyasıya eğlendiler. Hakkari coğrafyasına hayran kaldıklarını belirten turistler güzel havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.Doğasever Metin Keskin, Almanya ve İzmir’de gelen yerli ve yabancı turistler yaklaşık bir aydır karavanalarında kaldıklarını söyledi. Keskin, “Hakkari’nin değişik bölgelerini ziyaret ettiler. 4 mevsimin bir arada yaşadığı coğrafyayı çok sevdiklerini ifade ettiler. Gönüllerine eğlendiler. Herkesin gelip bu güzel yerleri görmesini tavsiye ettiler” dedi.