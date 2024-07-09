Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanları, Kızılay’a kan bağışında bulundu.VEDAŞ şirket merkezinde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine gönüllü katılım gösteren çalışanlar, sorumluluk kanımızda var anlayışıyla hareket ediyor, Kızılay’ın düzenli bağışçıları arasında yer alıyorlar. Kan bağışı yaptıktan sonra açıklamada bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay; “Gönüllü ve madalyalı kan bağışçısı olan çalışanlarımızın yoğun ilgisinden dolayı çok mutluyum. Kurum kültürümüzün bir parçası olan sosyal sorumluluk ve gönüllülük hassasiyetiyle hareket eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bağışlar sayesinde bir başka hayata umut olma şansı buluyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Kızılay yetkililerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.Kan vermenin önemini vurgulayan Kızılay standında görevli Dr. Ramiz Hasanoğlu, “Kan vermek birçok hayata umut olduğu gibi kan bağışında bulunan kişiler için de faydalıdır. Kan vermenin; kalp krizi geçirme riskini azaltması, kan hücrelerinin yenilenmesi, karaciğer sağlığı, baş ağrısı ve yorgunluğa iyi gelmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır.Sosyal sorumluluk anlayışla gönüllü olarak bağışta bulunan VEDAŞ ailesine teşekkür ediyor, tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.