Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dağıtım etkinliği düzenledi.Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı Teması ve sloganıyla düzenlenen Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında; Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezinde stant kuruldu. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ormancılık faaliyetlerini gösterir resim sergisi ve fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü, İşletme Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüğü personellerinin katılımıyla alışveriş merkezinde standını ziyaret eden tüm vatandaşlara toprakla buluşturmak üzere bin 200 adet sarıçam fidanı dağıtılarak küçük çocuklara kalemlik ve şapka hediye edildi.