Bitlis’in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü’ne pikniğe giden vatandaşlar tarafından yiyecek verilerek şımartılan ayıların keyfi yerinde.İlkbahar ve yaz ayları boyunca insanlar tarafından elle beslenen ayıların sevimli halleri kameralara yansıdı. Nemrut Krater Gölü’nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar, gezi ve piknik amaçlı göle gelen vatandaşlar tarafından oldukça şımartılmış durumdalar. Anne ve yavru ayılarla sık sık gündeme gelen Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlar, ayıların saldırılarına aldırmadan onların bir metre kadar yakınlarına kadar giderek elleriyle beslemeye devam ediyorlar. Ayılar da bu duruma alışarak, yolda bekleyerek hemen hemen her aracın önünü keserek insanlardan yiyecek bekliyor. Ayıların saldırılarına aldırış etmeyen vatandaşlar ise ekmek, sebze, meyve ve hatta abur cubur gibi yiyecekleri ayılara veriyor.Doğa ve uzay gözlemcisi Dr. Cihan Önen, her fırsatta ayı saldırıları ile ilgili uyarılarda bulunmasına rağmen, vatandaşların uyarılara aldırış etmeden çok fazla yanaşıp onlara yiyecekler verdiğini söyledi. Dr. Cihan Önen, “Ayıların elle besletilmesi bu canlıların tabiatını bir hayli bozmuş gibi. Artık yolun bir kenarında durup insanları bekliyorlar. İnsanlar, piknik için getirdikleri malzemeleri elde avuçta ne varsa bu canlıların önüne bırakıyorlar. Bu istemediğimiz bir durum. Zaten yetkililer de bununla ilgili gerekli uyarıları yapmışlar” dedi.