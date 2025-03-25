Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu abonelerinin su borcu tahsilatlarını daha rahat yapabilmeleri için çarşı merkezinde de yeni bir vezne açtı.Vatandaşlara yönelik hizmet çalışmalarını sürdüren Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesinde su tahsilat veznesi kurdu. Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Kültür Sokak Kızılay Kan Merkezi bitişiğinde kurulan su tahsilat veznesi, hafta içi 08.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.