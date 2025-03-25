Tunceli’de, sık sık kara yoluna düşen kaya ve taşlar tehlike saçarken vatandaşlar tedbir alınmasını istiyor.Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık kara yollarına sık sık kaya ve taş düşüyor. Artan yağışlarla birlikte meydana gelen kaya düşmeleri vatandaşları tedirgin ederken yetkililerden kalıcı çözüm bulunması yönünde talepler dile getiriliyor. Karayolları tarafından geçtiğimiz yıl Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunun belli bölümlerinde kaya ve taş düşmelerini önlemek amacıyla tel çitler çekilirken vatandaşlar özellikle yaz mevsiminde artan araç trafiğine dikkat çekerek kalıcı tedbir alınmasını beklediklerini ifade ediyor.