Muş’un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şubesi ve Varto Cem Evi tarafından bin kişiye aşure ikramı yapıldı.Muş’un Varto ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şubesi konferans salonunda Varto Cem Evi’nde düzenlenen Aşure Günü’ne Varto Belediye Başkanı Gıyasettin Aydemir, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, yönetim kurulu üyeleri, Cem Evi Dedesi Hasan Ballı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Akdağ’ın ve Cem Evi Dedesi Hasan Ballı’nın yaptığı konuşmanın ardından yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.