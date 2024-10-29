Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız tarafından Hükümet Konağı önünde çelenklerin bırakılması ile birlikte Kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti. Ardından Varto Kültür Merkezi Konferans salonunda devam eden programa Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Yerlikaya, Garnizon Komutanı Binbaşı Erkan Boz, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Hasan Alataş, İlçe Emniyet Müdürü Sezer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız , "Tarih boyunca her türlü tehdit ve tehlike karşısında istiklal ve hürriyetini kabul etmiş olan yüce Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde kurtuluş mücadelesini büyük acılarla, zorluklarla ve yoklukla, binlerce şehit kanıyla, şanla şerefle kazanmış. Ne kadar yüksek karakterli bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya ispat etmiştir. Milletimizin çetin mücadelesi sonrasında ilan ettiğimiz Cumhuriyet Ulusal bağımsızlığımızın yanı sıra millet olarak çağdaş ve güncel bir yönetim sistemi geçtiğimizde adeta bir tescili olmuştur. Demokrasi çağımızın olmazsa olmazı haline gelen teori ve pratikte insanların ve toplumların kendi kendisini en iyi ifade edebildiği, halkın kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlayacağımız bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının bizlere bu toprağı vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.Varto Selçuklu imam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda okunan şiirler ve oratoryo gösterisinin ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.