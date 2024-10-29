Van’da 29 Ekim Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Valilik önündeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan tören, bugün Beşyol Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Balcı, “Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü siz kıymetli hemşehrilerimizle coşkuyla kutluyoruz. Bu tarihî günü Van’da sizlerle birlikte kutlamaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın tarihe altın harflerle yazılı bir zaferle sonuçlanmasıyla 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetimiz kuruldu” dedi.Yapılan konuşmanın ardından şiirler okundu, gösteriler sunuldu. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından program, resmi geçit töreniyle sona erdi.Törene Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Büyükşehir Belediyesi Bakan Vekili Fuat Yaşar Atan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.