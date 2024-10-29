29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yıldönümü, Erzurum’da törenlerle kutlandı.Valilikte Vali Mustafa Çiftçi’nin tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Hastaneler Caddesi’nde vatandaşların katıldığı törenle devam etti. Buradaki tören Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen’in askeri tören aracı ile vatandaşları selamlamasıyla başladı. Törene MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101. yılına kavuşmanın haklı gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümünü kutladığımız bugün millet olarak bizim iftihar günümüzdür. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlediğimiz törenimizi teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor sizleri en kalbi duygu hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hakkın, hakikatin her daim üstün tutulduğu tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Küresel belirsizliklerin arttığı şu dönemde devletimiz ve hükümetimiz bölgemizde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerini sürdürmektedir. Gözünü Türkiye’ye dikmiş Ümidini memleketimize meyanda mazlumların duası ile bugün bizi biz yapan değerlerimizi daha da yüceltmeli İstiklal Mücadelesi’nde olduğu gibi tek ses ve tek yürek olmalıyız. Cumhuriyetimizi Türkiye yüzyılında daha müreffeh yarınlara ulaştırmak hedefiyle geleceğimizin teminatı olan gençlere en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi ve 9’uncu Kolordu Komutanlığı Bando ekiplerinin hazırladığı gösteriler ise izleyenlerce ayakta alkışlandı. Erzurum Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden program, geçit töreni ile son buldu.