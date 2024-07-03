Avrupa Uzay Ajansı (ESA), resmi sosyal medya hesabında Vanlı doğa fotoğrafçısı Reşit Öner’in eşsiz gökyüzü fotoğraflarını paylaştı.Van Gölü Havzası’nın doğa ve tarihi yapısını fotoğraflayan Vanlı fotoğraf sanatçısı Reşit Öner, son dönemde çektiği gökyüzü fotoğraflarıyla da dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçısı Öner, Van’ın Gevaş ilçesindeki Altınsaç Kilisesi ve Adıyaman Nemrut Dağı’nda çektiği gökyüzü fotoğrafları ile dolay fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan fotoğraflara ise ESA ilgi gösterdi.Son olarak ESA ise Vanlı doğa fotoğrafçısı Öner’e ait gökyüzü fotoğraflarını 3 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabında paylaştı. Vanlı fotoğraf sanatçısının gökyüzü fotoğrafları çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.