Malatya’da rezerv alanı içerisinde yer alan ve yakın zamanda yıkım işlemlerine başlanılması beklenen Kışla Caddesi’ni ziyaret eden Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, "Esnafımız mağdur edilmeden çözüm bulunmalı” dedi.MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, rezerv alanı içerisinde yer alan ve yakın zamanda yıkım işlemlerine başlanılması beklenen Kışla Caddesi’ni ziyaret etti. Bölge esnafı ile görüşerek hayırlı işler temennisinde bulunan Karademir, "Kentin ışıklarının yandığı tek yer Kışla Caddesi esnaflarımız için kapalı çarşı üstünü veya Kışla caddesinde dükkanların önüne konteyner verilmesini talep ediyoruz“ dedi.Dernek olarak 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren sahada olduğunu kaydeden Karademir, "Kışla Caddesi’ndeki esnaflarımızı MAGİNDER ailesi olarak ziyaret ederek toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bugün de esnaflarımızla birlikteyiz. 31 Mart yerel seçimleri sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er esnaflarımıza burada kalacaksın ve çıkmayacaksınız şeklinde ifadelere bulunmuştu. Bu sözleri anımsatarak, bölge esnaflarımız için kapalı çarşı üstünde veya kışla caddesinde dükkanların önüne konteyner verilmesi talep ediyoruz“ ifadelerini kullandıBölge esnafı ise ziyaretten dolayı Karademir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.