Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yol kontrolü esnasında durdurulan tırın içerisinde gelen sesten şüphelenilmesi üzerine alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; yatak kısmına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüpheli S.K., Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı."Muavin kılığında 3 kaçak göçmen yakalandı"Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü esnasında durdurulan bir otobüs içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde muavin kıyafeti giydirilen ve ülkeye yasa dışı yollarla giren 3 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.T ise Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.