Elazığ’da her yıl bağ bozumu döneminde, köydeki kadınlar tarafından imece usulü yapılan ve özel toprakla mayalanan pestiller görücüye çıktı.Elazığ’da köylerde zorlu şartlar altında üretilen pestil, soğuk kış aylarında vatandaşların değişmez lezzeti olmaya devam ediyor. Dut ve üzüm şırasından elde edilen bu lezzet, kış mevsiminde Elazığ sofralarında bol miktarda tüketiliyor. Elazığ’da yemeklerden sonra tatlı olarak tüketildiği ifade eden pestil satıcısı Kemal Durgun, ’’Pestil özellikle ağustos ayında yapımına başlanır. Dut ve pekmez şırasından elde edilir. Özel toprakla mayalanır. Yapımı oldukça zordur. Bu dönem kilosu 250 lira civarındadır. Vatandaşların kış tatlısı olarak bilinir. Şu an satışlarımız istenilen seviyede değil. Ama yine vatandaşlar ilgi gösteriyor" dedi.