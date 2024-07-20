Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) görevli akademisyenler, Van Gölü’nün kuzey ve güneyinde bulunan diri fayları incelemek için iş makinesi yardımıyla kazdıkları hendeklerde, yıkıcı depreme neden olabilecek fayların gelecekteki tehlikesini araştırıyor.TÜBİTAK destekli 8,5 milyon liralık, "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak fay zonlarında inceleme yapılıyor. Van Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Selçuk ve Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sacit Mutlu’nun öncülüğündeki araştırma ekibi, Van Gölü’nün kuzey ve güneyinde bulunan diri fayları inceliyor. Proje kapsamında titizlikle incelenen fayların gelecekteki deprem üretme potansiyelleri araştırılıyor.“8,5 milyon liralık bir destekle yapılıyor”İHA muhabirine konuşan Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu, "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" projesi çerçevesinde Van Gölü’nün kuzey ve güneyindeki çalışmalarını yürüttüklerini belitti. Dr. Öğretim Üyesi Mutlu, “Özellikle Van Gölü’nün hemen güneyinde yer alan ve sismik boşluk olarak değerlendirilen Şemdinli-Yüksekova Fay Zonu, yine o bölgede bulunan ve MTA tarafından 2012 yılında haritalanan Başkale Fay Zonu, Van Gölü’nün kuzeyinde yer alan Erciş Fay Zonu ve Tutak Fay Zonu’nu proje kapsamında gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK 1007 Kamu Projesi kapsamında desteklenen bir proje ve yaklaşık 8,5 milyon liralık bir destekle yapılıyor. Genel olarak bölgemize baktığımız zaman 2011 yılında yıkıcı bir deprem meydana geldi. Onun dışında 2020 yılında Başkale’de yıkıcı bir deprem meydana geldi. Bizler de bu faylarla ilgili bölgede genel olarak çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.“Fayların gelecekteki tehlikesini belirlemeyi amaçlıyoruz”Harita Genel Müdürlüğünden elde etikleri yüksek çözünürlüklü verilerle çalışmayı sürdürdüklerini dile getiren Mutlu, “Sahada drone ile görüntüler alıyoruz ve bölgede paleosismolojik kazı yapacağımız hendek lokasyonlarını belirliyoruz. Bu projenin amacı; Türkiye’de yıkıcı depremlere neden olabilecek fayların gelecekteki tehlikesini belirlemektir. Bu anlamda hem şehir bölge planlama hem de alt ve üst yapıya ciddi derecede destek sağlayabilecek veriler elde edebiliyoruz. Böylece hem Şemdinli-Yüksekova Fay Zonu hem Başkale Fay Zonu hem Erciş hem de Tutak fayının geçmişte ürettiği yıkıcı depremleri tarihlendirebiliyoruz. Aynı zamanda bu fayları yaşlandırabiliyoruz ve bu fayların gelecekte deprem üretme potansiyellerini ortaya koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.