VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki 4 Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yılsonu sergisi açıldı.Kadınların yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı ürünler ve çeşitli süs eşyaları, Van Mall AVM’de düzenlenen sergide sergilendi. Serginin açılışına İş-Kur İl Müdürü Selma Biçek, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, 4 Nolu ADEM Sorumlusu Alev Bağışlayan, 5 Nolu ADEM Sorumlusu Tuğba Dilara Biçek, 7 Nolu ADEM Sorumlusu Elif Kırca, ve 14 Nolu ADEM Sorumlusu Dilan Sönmez, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.Sergi ile ilgili açıklamada bulunan 14 Nolu Aile Destek Merkezi Sorumlusu Dilan Sönmez, el emeği göz nuru ürünleri düzenlenen sergide sergilediklerini belirtti. Vatandaşın sergiye yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Sönmez, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.