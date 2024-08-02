Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süphan Gençlik Merkezinde yaz okulları kapsamında yapılan etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.Yıl boyunca farklı etkinliklerin ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Süphan Gençlik Merkezi Müdürü Firdevs Eriş ve ekibinin yaptığı çalışmalar ile eğitim, kültür-sanat, spor faaliyetlerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerin işlendiği çeşitli kurslar açıldı. Büyük ilgi gören kurslar ve etkinlikler kapsamında da yarışmalar düzenlenerek, çocuklar ve gençler hem eğlendiler hem de ödüllendirildiler.Bu kapsamda yapılan bilgi yarışmasında Süphan Gençlik Merkezi Müdürü Firdevs Eriş, gençlik lideri, eğitmenler ve gençlerin katılımıyla dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.Törende Gençlik Merkezi Müdürü Firdevs Eriş, dereceye girenlere ödüllerini verirken, program ikramlıklar ile son buldu.