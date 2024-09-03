Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 14 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 35 olaya müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, “37 şahıs yakalanmış, 6 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 4 kilo 821 gram metamfetamin, 10 kilo 514 gram esrar, 320 gram afyon sakızı, 6 gram eroin, 495 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir” denildi.