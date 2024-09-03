Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı” kapsamında onaylanan ve Erzurum Valiliği tarafından yürütülecek olan “Dumlu Dağı Yer Altı Kaynak Suyu ve Rekreasyon Alanı Fizibilite Çalışması” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.Proje kapsamında, şehir merkezine 35 km mesafedeki Karga Pazarı Dağları’nın bir parçası olan ve soğuk su kaynağıyla ünlü Dumlu Dağı’nda bulunan yer altı kaynak suyunun fizibilite çalışması yapılarak bölgede yer alan su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedefleniyor.Uygulanacak fizibilite çalışması ile bölgenin turizm sektöründe değer oluşturan ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, pazarlanması, tabii kaynakların korunması ve bu kaynaklardan daha verimli faydalanılması, sektördeki firmaların ulusal/uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması ve ihracat rakamlarının yüksek seviyeye çıkarılması planlanıyor.