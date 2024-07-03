Van’da 2 kamyonetin çarpması sonucu 4’ü ağır 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 SL 866 plakalı Ford Connet hafif ticari kamyonetle plakası öğrenilemeyen Frod marka kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.