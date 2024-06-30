Van’ın Gevaş ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Akdamar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.