Meteorolojiden Erzincan ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan’ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.