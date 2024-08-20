Van’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü "Süper Mavi Ay" adı verilen doğa olayı gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu.Van semalarında 2024 yılının en büyük ve parlak ayı "Süper Mavi Ay" gözlemlendi. Gökbilimciler tarafından Ay’ın yeryüzüne en yakın olan konumu olarak tanımlanan ‘Süper Mavi Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu.Süper Mavi Ay’a karşı yoga hareketi yaptıVanlı doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, dünyadan 364 bin kilometre uzaklıktaki Süper Mavi Ay’ı fotoğraflayabilmek için İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesini seçti. Doğa fotoğrafçısı Öner’in görüntülediği Süper Ay’a karşı yoga hareketleri yapan kadının silüeti hayran bıraktı.