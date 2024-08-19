Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Mavi Ay’ görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan ‘Süper Mavi Ay’ın oluşturduğu yakamoz da hayran bıraktı.Bitlis’in Ahlat ilçesinde Van Gölü’nde kızıl rengiyle ‘Süper Mavi Ay’ın güzelliğini gören fotoğrafçılar çekim yaparken, bazı vatandaşlar da ilçenin sahilinde bulunan öğretmenevi iskelesine inerek yakamozu izleyerek fotoğraflar çekti, bazıları yakamoz eşliğinde ney üfledi. Ahlat iskelesinden ‘Süper Mavi Ay’ın Van Gölü üzerindeki yükselişini izleyen Canan Sayın, “Şu an Ahlat iskelesindeyiz. Türkiye’nin en güzel mehtabını izlemeye geldik. Çok harika, çok güzel bir manzara var. Herkesi buraya davet ediyoruz, özellikle mehtabın çıktığı günlerde seyri çok güzel" dedi.Demet Sayın ise, “Doğunun incisi Van Gölü’nün birinci ilçesi Ahlat’tayız. Ayın doğuşunu izlemek için Ahlat iskelesine indik. Muhteşem manzara, hepsinin çekimini yaptık. Bilmeyenler gelsin görsün muhteşem çok güzeldi. Ayın doğuşu Türkiye’de hiç bu kadar güzel görünmüyordur eminim” diye konuştu.Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Mavi Ay’ fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu da, “Bugün Ahlat iskelesinin üzerinde Van Gölü’nde dolunayın en parlak olduğu bir gün ve Mavi Ay olarak geçiyor. Onu görüntülemek için geldik. Şu anda dolunayın doğuşunu hem fotoğrafladık hem de kamera ile çekimlerini yaptık. Doğaseverleri ve fotoğrafçı arkadaşları buraya bu fotoğrafları çekmeye ve bu gibi görüntülerden istifade etmeleri için mutlaka bekliyoruz. Ben sürekli burada dolunay fotoğrafı çektiğim için biliyorum ama bugünkü dolunay çok daha parlak bir dolunay bunu görüntüledik. Daha parlak ve mavi ay olarak geçiyorbugün. Van Gölü’nde muhteşem bir görüntü sağladı” dedi.Bir sonraki Süper Mavi Ay 2037’deBu gök olayı en son Ağustos 2023’te gerçekleşmişti ve bir sonraki Süper Mavi Ay’ın Ocak ve Mart 2037’de görülmesi bekleniyor. Tüm dolunayların yaklaşık dörtte biri Süper Ay olarak sınıflandırılırken, dolunayların sadece yüzde 3’ü Mavi Ay olarak görülüyor. Süper Ay, yılın en büyük ve en parlak Ay’ı olayları olarak biliniyor.