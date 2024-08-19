Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı futbolcularını ve yöneticilerini kabul etti.Bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Bakan Göktaş, futbolcularla tek tek tokalaşarak, sohbet etti. Kadın futbolcuların taleplerini dinleyen Bakan Göktaş, kadınların spordaki başarısının önemine vurgu yaparak, "Kadının gücünü sporun her dalında hissettiren, kendine inanan, güvenen ve geleceğe umutla bakan kadınların en büyük destekçileriyiz. Kulübümüze yeni sezonda gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Ziyaretin sonunda Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz, Bakan Göktaş’a takımın formasını hediye etti.Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yedigün de Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı futbolcularını makamında ağırladı. Yedigün, futbolcularla yakından ilgilenerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yedigün’e de takım forması hediye edildi.