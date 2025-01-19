Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava şartlarına rağmen alabalık sağımı gerçekleştirdi.İl genelindeki alabalık tesislerinde yıl boyunca denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Çatak ve Gevaş ilçelerindeki işletmelerde, İl Müdürü İbrahim Görentaş’ın katılımıyla alabalık sağımı yaptı. Sağım sırasında ekipler, teknik bilgilendirmelerde bulunarak üreticilere rehberlik etti.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde Aralık, Ocak ve Şubat aylarında alabalık sağımı yapılmaktadır. Bu dönemlerde müdürlüğümüz ekipleri, alabalık sağımı, yumurta ve yavru bakımı gibi konularda üreticilerimize destek vermektedir” ifadelerine yer verildi.Van’da 39 alabalık tesisi bulunduğu, bu tesislerin projedeki tam kapasitelerinin yaklaşık 3 bin 930 ton olduğu, ancak yüzde 60-65 kapasiteyle çalışarak yılda 2 bin 400 ila 2 bin 600 ton arasında üretim gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, bu tesislerden 15’inde yaklaşık 40 milyon adet yavru alabalık üretimi yapıldığı kaydedildi.