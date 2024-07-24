Van’daki belediyelerden çıkarılan işçiler, dünkü eylemleri sırasında bir grubun saldırısına uğrarken, saldırıda 2 işçi hafif şekilde yaralandı.DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan 1 gün sonra gönderilen bir SMS ile çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini yaklaşık 3 aydır aralıksız sürdürüyor. İpekyolu Belediye binası önünde dün eylemlerini sürdüren işçiler, bir grubun ilk olarak sözlü saldırısın maruz kaldı. Daha sonra çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada biri engelli olmak üzere 2 işçi yararlanırken, 6 saldırgan ise gözaltına alındı.Konuya ilişkin konuşan Emrah Esen isimli engelli işçi, saldırı sonrası burnundan yara aldığını anlattı. Engelli olmasına rağmen böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Esen, darp raporu aldığını ve saldırganlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.“Mağduriyet üzerinden siyasi propaganda yapmak çok kötü”90 gün önce İpekyolu Belediyesinden işten çıkarıldığını ifade eden Bilal Fırat ise “Burada sıkıntılar anlata anlata bitmez. Buraya gelen herkesin değişik hikayesi var. Dün buraya 5-6 kişi gelip ‘açların çadırı’ dedi. Mağduriyet üzerinden siyasi propaganda yapmak çok kötüdür” dedi.“Yılmayacağız, buradayız”Sürekli sözlü saldırılara maruz kaldığını dile getiren Arzu Yılmaz isimli işçi de “Burada bulunduğumuz süre içinde kimseye bir hakaretimiz olmadı. Ancak dün arkadaşlarımız büyük bir hakarete uğradılar. ‘Aç köpekler niye burada duruyorsunuz’ gibi bir söyleme maruz kaldık. Ben de küfürlere maruz kaldım. Ancak yılmayacağız, buradayız. İşimize geri dönene kadar burada durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.