Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan bir leylek, İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) personeli ile İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde duyarlı vatandaşlar sıcaktan dolayı bitkin düşen bir leylek buldular. Vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İlçeye giden Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri leyleği teslim aldı.Yapılan ilk müdahalenin ardından leyleğin bakımı ve beslenmesi uzman personel tarafından titizlikle sağlandı. Sağlığına kavuşan leylek tekrar doğaya bırakıldı.