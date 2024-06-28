Van’da İran İslam Cumhuriyeti 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İran vatandaşlarının oy kullanma işlemi başladı.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs’ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, dönüş yolunda helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Reisi’nin vefatı sonrası alınan kararla 28 Haziran Cuma günü yurt içinde ve yurt dışında eş zamanlı olarak düzenlenecek İran İslam Cumhuriyeti 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullanma işlemi gerçekleşiyor.Türkiye’de ise oy kullanımı için Ankara, İstanbul (2 şube), İzmir, Antalya, Trabzon, Erzurum ve Van illerinde olmak üzere toplam 8 ayrı noktada merkez oluşturuldu. Sabah saatlerinde sandıkların kurulduğu Van Ticaret ve Sanayi Odasına gelen İranlı vatandaşlar, oy kullanma işlemini sorunsuz gerçekleştirdi.Oy kullanan İranlı Samad Poursoltani, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Van’da ilk kez oy kullanma işlemi izni alındığını belirtti. 4 adaydan birinin bugün kullanılan oy işleminin ardından seçileceğini ifade eden Poursoltani, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.Yüksek lisans öğrencisi Merzi Saadet isimli İranlı öğrenci ise eğitiminden dolayı ülkesine gidemediğini ve bu yüzden oyunu Van’da kullandığını kaydetti.