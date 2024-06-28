Dünyanın en lezzetli kayısılarının Baskil’de yetiştirildiğini dile getiren Ahmet Kürüm; Öncelikle ilçemizde çıkan yangılarda yaralananlara çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maddi zarar gören çiftçilerimize de Devletimiz, şefkatli yüzünü göstererek desteklemelidir. Ayrıca, yangınların çıkış nedenleri yerinde ve dikkatlice araştırmalıdır.

Kayısı diyarı Baskil’imizde hasat dönemi başladı. Çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum. Kayısının başkenti Baskil ilçemizdir. İlçemizde, kayısı hasatı için yoğun bir tempo harcanmaktadır. Çiftçilerimizin sorunları var. Önceden dile getirdiğimiz bir sorun mevsimlik işçi sorunu, kimsenin bu konu üzerinde rant yapmasına izin vermeyeceğiz. Çiftçilerimizin sorunlarının çözümü konusunda elimizi değil gövdemizi koyacağız”

“KAYISIMIZIN TANITIMI EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

Baskil kayısının tanıtımı konusunda eksiklerin olduğunu altını çizen Kürüm; “İlçemizde yetişen kayısının tanıtımı iyi yapamıyoruz. Üretim konusunda sıkıntımız yok ama tanıtım konusunda sıkıntılarımız var. Çiftçilerimiz üzerine düşeni yapıyor ve kayısısını üretiyor. Ama tanıtım konusunda yetkilerimiz üzerine düşeni yapamıyor. Kayısımızın tanıtımı için girişimlerimiz devam ediyor. En kısa sürede tanıtım için sözde değil gerçek adımlarımızı atacağız. Bir yerin kalkınmasında en önemli unsur birlikteliktir. Biz, inşallah bu birlikteliği sağlamış olacağız. Sözlerime son verirken bir kez daha bütün çiftçilerime hayırlı bereketli bir sezon diliyorum” dedi.