HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında bulunan parklarda temizlik çalışması yapıldı.Kentin en işlek caddeleri başta olmak üzere refüjleri çöplerden arındıran belediye ekipleri, bu defa da çocuk ve aile parklarında temizlik seferberliği başlattı. Vatandaşların etrafa rastgele attığı çöpler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Toplanan çöpler poşetlenerek şehir dışına çıkartıldı. Yeni Mahalle Çocuk Trafik Eğitim Parkı temizlik ve bakımı çalışmalarının ardından kentin birçok noktasındaki çalışmalar ise devam ediyor.Parklarda çocukları ile birlikte eğlenen vatandaşlar, parklara sahip çıkılması gerektiğini ifade ettiler. Vatandaşlar, “Kentin birçok noktasında parklar var. Ancak vatandaşlar tarafından iyi kullanılmıyor. Belediye ekipleri çevre temizliği yapmasına rağmen 1-2 saat içerisinde çöpten geçilmiyor. Bunun önüne geçmek için çevre temizliğini halka aşılatmak gerekiyor. Caydırıcı cezalar verilirse parklar hep temiz kalacak” dediler.Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise kentteki tüm parklarını düzenli bir şekilde çöplerden arındırdıklarını, çocukları ile birlikte eğlenen aileleri de temiz bir çevre için duyarlı olmaya davet ettiler.