Van Valisi Ozan Balcı, ihtiyaç sahibi 51 kadın için yapılan konutları inceleyip çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Van ValisiOzan Balcı, beraberin de Vali Yardımcısı Musa Göktaş ile birlikte eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi kadınlar için yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sosyal devlet anlayışı gereği ihtiyaç sahibi bütün vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Vali Balcı, "Dertlerine derman, yaralarına merhem olmak için canla başla çalışıyoruz. Valiliğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi kadınlara 51 adet daire yapıyoruz. Yakın zamanda hak sahibi kadınlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıkla otursunlar" dedi.