Van Valisi Ozan Balcı, eski Van şehri içerisinde bulunan ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi alanda incelemelerde bulundu.Van Valisi Ozan Balcı, eski Van şehri içerisinde bulunan ve restorasyonları devam eden başta 750 yıllık tarihî Ulu Camii olmak üzere Kızıl Minareli Camii, Miri Ambarı ve tarihi handa incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Balcı, “Eski Van şehrini ayağa kaldırma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Valiliğimiz koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde Eski Van şehrini ayağa kaldırdığımızda ilimizin kültürüne, turizmine, tarihine çok anlamlı katkı sağlayacak" dedi.